طقس حار بدرجات حرارة عظمى مرتفعة خلال اليومين المقبلين

2021/07/06 | 10:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا مشمسا حارا في الوسطى والشمالية وحارا جدا في الجنوبية ..بدرجات حرارة مرتفعة .وذكر بيان للهيئة :" ان طقس البلاد سيكون يوم غد الاربعاء في المنطقة الوسطى صحوا مشمسا حارا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة(5-10 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.وفي المنطقة الشمالية صحو ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلةالسرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الجنوبية صحو حار جداً ، والرياح شمالية غربية معتدلةالسرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 25 مئوية والعظمى 48 مئوية .وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 23 مئوية واعلاها في كربلاء والبصرة 33 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 40 مئوية واعلاها في البصرة 49 مئوية.اما طقس يوم الخميس المقبل ..فسيكون في المنطقين الوسطى والجنوبية صحوا مشمسا حارا جدا وبارتفاع درجات الحرارة في الوسطى ومقاربة لما في اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية./انتهى3

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