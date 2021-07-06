2021/07/06 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء، (6 تموز 2021). بغداد – بورصة الكفاح 147,100 …. السعر في الصيرفات ( تقريبي) 146,500 147,500 ———————————————— […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الدولار أمام الدينار العراقي في السوق العراقية المركز الخبري الوطني.

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