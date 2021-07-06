2021/07/06 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار الفساد ينخر جسد العراق حتى أصبح يتصدر قائمة الدول الفاسدة ويأتي مع مجموعة بائسة مثل الصومال وافغانستان .



العراق من البلدان الغنية في ثرواته الطبيعية ، مياه ، نفط ، غاز ، كبريت ..



الخ ولكن شعبه يعاني الجوع ويقاسي العطش وعطل الشبكة الكهربائية معظم أيام فصل الصيف الحارق وبدرجة حرارة تزيد على الخمسين درجة مئوية.وسيستمر هذا الحال ما دام العراق لا يملك من امره شيئا و لايستطيع اختيار مجموعة سياس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعب العراقي والخلاص من الفاسدين - مؤيد عبد الستار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشعب العراقي والخلاص من الفاسدين - مؤيد عبد الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).