أوروبا والذبح الحلال: كيف أصبح الغذاء هدفاً للسياسات المناهضة للإسلام. - محمود الصباغ

2021/07/06 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ جون ر.



بوين ترجمة محمود الصباغاشتكى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان على شاشة التلفزيون*، في تشرين الأول - أكتوبر الماضي، أثناء الحملة الجديدة التي شنتها الحكومة [ الفرنسية] ضد الأشكال الإسلامية "للنزعة الانفصالية"، من أنه كثيراً ما "صُدم" أثناء دخوله أحد المتاجر ومشاهدته رفّاً من "الطعام الطائفي، cuisine communautaire ".وتوسع درمانان لاحقاً في ملاحظاته هذه، عندما وضّح عدم إنكاره حق ال ......





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