2021/07/06 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني لا تتوقف التسريبات عن هاتف آيفون المرتقب، مع أنه لا يزال يفصلنا عن الموعد الرسمي للكشف عن الهاتف أشهر عدة.وذكرت التسريبات الجديدة أن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حلة جديدة لطريقة الشحن..



تسريبات عن “آيفون 13” المركز الخبري الوطني.

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