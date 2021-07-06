بعد بدء الملء الثاني لسد النهضة.. موقف مصري - سوداني قبيل

2021/07/06 | 10:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل مصر والسودان حملة دبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل سد النهضة الذي قالت إثيوبيا إنها بدأت الملء الثاني لخزانه.

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