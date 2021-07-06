السفارة الأمريكية في بغداد توضح حادثة استهدافها

2021/07/06 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلقت السفارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن القصف الذي تعرضت له فجر هذا اليوم.وذكرت في بيان “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في وقت مبكر من صباح يوم 6 يوليو / تموز، تَفعلت المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد وقضت على تهديد جوي”.واضافت: “نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، …

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