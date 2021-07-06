رحلات إضافية لطيران الإمارات لإعادة مواطنيها من السعودية

2021/07/06 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت شركة طيران الإمارات (حكومية)، الأحد، تشغيل رحلات إضافية لإعادة المواطنين والمقيمين من السعودية.جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، غداة إعلان السعودية تعليق حركة الطيران مع الإمارات، للحد من تفشي فيروس كورونا، وهو القرار الذي استقبله إماراتيون بعدم ارتياح.وأوضحت طيران الإمارات: “تقرر تشغيل رحلات إضافية من وإلى جدّة …

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