2021/07/06 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت وزارتا التربية والصحة، اليوم الثلاثاء، اعتماد “بطاقة التلقيح” شرطا لأداء طلبة السادس الاعدادي الامتحانات الوزارية المرتقبة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح صحفي، إن “الوزارة لم تشترط أو تقرر جلب كارت اللقاح بالنسبة لطلبة السادس الاعدادي لأداء الامتحانات الوزارية، لان هذا الامر يخص وزارة الصحة”.وأوضح أن “التوجيه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تنفي وضع شرط اظهار “بطاقة التلقيح” لخوض امتحانات السادس الإعدادي first appeared on النور نيوز.

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