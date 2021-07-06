مكلّف من ’والي الأنبار’.. ناقل أموال داعش في قبضة الاستخبارات العراقية

2021/07/06 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، القبض على ما يسمى عنصر تابع لداعش، يعمل بصفة "ناقل كفالات وأموال".

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تموز 2021)، إنه "بعد جمع المعلومات الاستخبارية عن خلايا داعش الإرهابي ومراقبة تحركاتهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على إرهابي في محافظة الأنبار يعمل بصفة ناقل للأموال ومواد الدعم واللوجستي لعناصر لداعش".

وأضافت، "ومن خلال التحقيقات تبين أنه كلّف من قبل مايسمى والي الأنبار لايصال الأموال والمواد للعناصر الإرهابية، وكذلك تكليفه لغرض نقل الكفالات إلى عناصر وعوائل داعش".

وتابعت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتصديق اقواله قضائيًا بالاعتراف".

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