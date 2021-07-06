المالية النيابية: يجب استخدام واردات ارتفاع اسعار النفط في سد العجز

2021/07/06 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن ارتفاع اسعار النفط وزيادة الايرادات يجب ان تذهب لمعالجة العجز في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان سعر برميل النفط حدد في قانون الموازنة بـ45 دولار لكن الاسعار ارتفعت خلال الان الى نحو 76 دولاراً.

واضاف: على الحكومة استخدام تلك الواردات المتحققة من ارتفاع اسعار النفط في سد العجز الموجود في الموازنة وعليها ايضا ارسال بيانات زيادة الايرادات الى اللجنة المالية وطرق استخدامها.

واوضح: ان الحكومة تستطيع استخدام الواردات المتحققة من زيادة اسعار النفط في سد العجز المالي او تسليم الايرادات الى البنك المركزي العراقي لرفع الاحتياط المالي.

PUKmedia خاص

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