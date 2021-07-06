العراق يبحث العلاقات العسكرية مع 3 دول

2021/07/06 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخث رئيس اركان الجيش عبد الامير رشيد يارالله العلاقات العسكرية مع نظراءه في المملكة المتحدة والسعودية والاردن.

وقال الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان يوم الثلاثاء، ان رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، وعلى هامش اجتماع مجموعة التنين في المملكة المتحدة، التقى برؤساء أركان الجيوش لكل من (المملكة المتحدة _ السعودية _ الاردن) لمناقشة العلاقات العسكرية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".

PUKmedia

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