2021/07/06 | 11:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوعين الأخيرين، استقرت عند “مستوى عال جدا”.وقال رايان في مؤتمر صحفي: “إذا نظرنا إلى منحنى الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، فيمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار، لكنه عند مستوى عال جدا”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تكشف وضع كورونا ومقدار التفشي في العالم خلال الاسبوعين الاخيرين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تكشف وضع كورونا ومقدار التفشي في العالم خلال الاسبوعين الاخيرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).