اليوم .. مباراتان في ختام الجولة الخامسة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز

2021/07/06 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنطلق اليوم الثلاثاء مباراتان في ختام الجولة الخامسة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.وسيلاقي فريق نادي أربيل لاعبي نادي الكهرباء على ملعب فرانسو حريري في تمام الساعة السابعة مساءا.بينما سيحتضن ملعب الشعب مباراة نادي الشرطة مع الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

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