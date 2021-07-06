اليوم ..ايطاليا واسبانيا .. بمباراة مثيرة بنصف نهائي كاس الامم الاوربية

2021/07/06 | 11:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ويمبلي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس أمم أوروبا / يورو 2020/.وتأهل المنتخب الإيطالي لهذا الدور بعد فوزه صعب على بلجيكا بنتيجة (2-1)، فيما فاز المنتخب الاسباني على نظيره السويسري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).ويتمتع منتخب إيطاليا بسجل ناصع في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ تولي روبرتو مانشيني، المهمة الفنية، وقاده لتحقيق سلسلة من الانتصارات لا تزال مستمرة منذ فترة تصل إلى عامين ونصف.وتعود آخر خسارة لايطاليا إلى 10 أيلول 2018 عندما سقط في فخ الهزيمة أمام البرتغال بدوري الأمم الأوروبية، ومنذ ذلك الحين، استطاع المنتخب الإيطالي أن يخوض 32 مباراة بدون أي هزيمة حتى الآن.وسيسعى الطليان للثأر من الهزيمة التاريخية التي تعرضوا لها على يد الإسبان في نهائي يورو 2012، عندما التقى الفريقان على الملعب الأولمبي بالعاصمة كييف، ونجح لاعبو اسباينا في تحقيق فوز عريض بنتيجة (4-0) ليتوج الإسبان بلقب البطولة على حساب ايطاليا.وفي العام التالي في 2013، عاد مننتخب إسبانيا ليذيق إيطاليا مرارة الخسارة مجددًا بعدما أقصاه من نصف نهائي كأس العالم للقارات، بعد الفوز بركلات الترجيح.وعلى مدار التاريخ، التقى منتخب إسبانيا بنظيره الإيطالي في 37 مباراة بمختلف المسابقات سواء وديًا أو في البطولات الرسمية، استطاع المنتخب الاسباني أن يحقق 13 انتصارا مقابل 11 فوزا لإيطاليا، فيمان كان التعادل سائدًا في 13 لقاء.وتمكن الاسبان من تسجيل 51 هدفا في شباك إيطاليا، كما سجل الطليان نفس العدد من الأهداف في شباك الاسبان.وتعود آخر مباراة جمعت إسبانيا بإيطاليا إلى 9 شباط عام 2017، بمرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، عندما حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا بنتيجة (3-0)، وسجل حينها إيسكو هدفين وألفارو موراتا./انتهى3

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