سلام الشمري يحذر من المساس بزعيم التيار الصدري باندلاع انتفاضة شعبية كبيرة 

2021/07/06 | 11:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري مبادئ وقيم ال الصدر الكرام نبراسا دائما يضيئ درب الباحثين عن الامن والسلام والاصلاح .وقال الشمري في بيان صحفي ان : السير على نهج ال الصدر الكرام لم يكن يوما سيرا لفترة معينة او لطلب غاية دنيوية بل هو سير نحو البناء والتغيير نحو الافضل في مجتمع تكالب عليه الاعداء من كل جانب.واضاف ان : جموع الصدريين في كل العراق والعالم على اهبة الاستعداد للدفاع عن زعيمهم القائد ضد اي محاولات خائبة للنيل من هذا الجبل الشامخ الذي لولا مواقفه الوطنية الخالدة لكان البلد في وضع اخر من عدم الاستقرار .وشدد الشمري على ضرورة ان تعي اي جهة داخلية كانت او خارجية بتبعات اي محاولة للمساس بالزعيم القائد بانها ستواجه مدا شعبيا عارما فداء لقائدها./انتهى3

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