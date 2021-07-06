فوضى وتدافع بين المسافرين للهرب بسبب

2021/07/06 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأثار اختراق امرأة لنقطة تفتيش أمنية في مطار نيوارك الدولي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، حالة من الفوضى وتدافع المسافرين هربا من المطار إثر "سوء فهم"، وفقا لما أعلنته سلطة المطار.وأوضحت سلطة المطار أنه" في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، "استجابت إدارة شرطة المطار لحادثة تتعلق بامرأة اخترقت نقطة تفتيش أمنية في المبنى C واحتجزتها".وأضافت سلطة المطار، في بيان، أن "الشرطة نقلت بعض المسافرين إلى الشارع حيث أجرى المسؤولون مسحا للمناطق المتأثرة من المحطة كإجراء وقائي".ولفتت إلى أن"الاضطراب، الذي أسيء تفسيره من قبل البعض وتغريدات على "تويتر" عن أنه تهديد محتمل بوجود قنبلة أو إطلاق نار، تسبب في قلق عام كبير للركاب الذين فروا وغادروا بوسائل مختلفة".وأكدت سلطة المطار أنه "لم يكن هناك تهديد بوجود قنبلة أو إطلاق نار في المطار"، مضيفة أنه "لم يصب أحد بجروح خطيرة" وسط تلك الأحداث. من جهة أخرى، ذكرت سلطة المطار أن المرأة التي خرقت النقطة الأمنية تم نقلها إلى المستشفى "لتقييمها".المصدر: روسيا اليوم

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