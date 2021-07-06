الرافدين يكمل دفع رواتب المتقاعدين للشهر الجاري

2021/07/06 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، اكتمال دفع جميع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "يعلن مصرف الرافدين اكتمال دفع جميع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز الجاري".

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