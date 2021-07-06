ايران تصدر بضائع الى العراق بقيمة 44 مليون دولار عبر منفذ واحد

2021/07/06 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مسؤول ايراني، الثلاثاء، تصدير بلاده 214 ألف طن من البضائع غير النفطية إلى العراق بقيمة بلغت 44 مليون دولار عبر منفذ تجاري واحد اعيد افتتاحه في اب من العام الماضي.

وقال حاكم مدينة دشت آزادكان بمحافظة خوزستان الايرانية حميد سيلاوي، في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "ايران صدرت عبر منفذ جذابة التجاري، 214 ألف طن من البضائع غير النفطية إلى العراق قدرت قيمتها بـ44 مليون دولار"، مبيناً أن "البضائع كانت تتوزع بين الفواكه والألبان والأدوات الميكانيكية ومواد البناء".

وأشار سيلاوي، الى "وقف تصدير البضائع عبر معبر جذابة في العام الماضي بفعل كورونا"، موضحاً أن "اعادة فتح هذا المنفذ تمت في آب العام الماضي، ما ادى الى اعادة التصدير وفقا للالتزامات الصحية".

وأعرب سيلاوي عن أمله أن "تزداد عملية تصدير البضائع عبر معبر جذابة خلال الأشهر المقبلة بالتشاور المنتظم مع المسؤولين المحليين ودائرة الجمارك في العراق"، لافتاً إلى أن "دخول السياح والزوار العراقيين الى البلاد عبر منفذ جذابة مازال ممنوعا وفقا للاتفاق بين مسؤولي البلدين".

ويقابل منفذ جذابة الايراني من الجانب العراقي منذف "الشيب" في محافظة ميسان جنوبي العراق.

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