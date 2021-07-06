ماذا يحصل للجسم عند تناول الكرز يوميا؟

2021/07/06 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يعتبر الكرز الحلو، أحد أكثر الثمار فائدة للجسم، ومصدرا مهما للطاقة ومنظما جيدا للنوم ، ومحسنا لحدة البصر وعملية الهضم ونشاط الدماغ، ويساعد على تخفيف التشنجات العضلية والألم.وتشير الدكتورة […]

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