2021/07/06 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | طالبان تعلن سيطرتها على ولاية لغمان في هلمند والحكومة تؤكد صد الهجوم

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