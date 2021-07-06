وفد عسكري رفيع يتفقد قاعدة عين الأسد ومواقع أخرى في الانبار

2021/07/06 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد وفد أمني وعسكري رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري مواقع عسكرية في محافظة الأنبار.

بيان لقيادة العمليات المشتركة أكد أن الوفد الذي ضم قائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوة الجوية ومدير عمليات الحشد وكبار القادة من جميع الأجهزة الأمنية تفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الامنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.

ومن الجدير بالذكر ان زيارة الوفد تأتي بعد يوم واحد من استهداف قاعدة عين الأسد بعدد من الصواريخ.

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