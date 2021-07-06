الصحة العالمية: استقرار معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين

2021/07/06 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوعين الأخيرين، استقرت عند مستوى عال جدا.

وقال رايان في مؤتمر صحفي، إذا تم النظر إلى منحنى الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، فيمكن رؤية نوع من الاستقرار، لكنه عند مستوى عال جدا.وأشار إلى أن الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف، أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات في بعض البلدان، لكن الوضع مختلف تماما في دول أخرى، عازيا ذلك إلى عوامل مختلفة منها، فعالية الكشف عن متحورات الفيروس، وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد حذر من أن العالم في مرحلة خطيرة من الوباء بسبب وجود النسخ المتحورة من كورونا مثل نسخة “دلتا”.

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