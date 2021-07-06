الخزرجي : أزمة السكن في العراق معاناة لاتنتهي

2021/07/06 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

معاناة أزمة السكن التي يواجهها ملايين العراقيين الذين يفتقدون إلى منازل يمتلكونها ،مما يضطر الكثيرين منهم إلى استئجار بيوت بأسعار مرتفعة في المدينة،او اللجوء إلى السكن العشوائي في مناطق شعبية أو احياء قديمة.

عن أهمية هذي المعاناة وضرورة ايجاد الحلول لها يتحدث الدكتور مهند الخزرجي في تصريح صحفي ان “من المفروض أن تقوم الحكومة بتوزيع الأراضي على الفقراء الذين لجأ كثير منهم للاستيلاء على أراضي فارغة ومساحات زراعية وحولوها إلى سكن عشوائي أو كمايعرف محليا با”التجاوز”.

وأكد أنه يجب إقامة مشاريع وتسليف المواطنين وتوفير التسهيلات لذوي الدخل المحدود،كذلك طرح برنامج تنموي في الإعداد لبناء مساكن.

وأشار إلى أهمية انشاء تجمعات سكنية ميسرة الكلفة ضمن القدرة الشرائيةةوبالتقسيط على المدى البعيد،ومنح قروض للمحتاجين لبناء ،كون اغلب العوائل الفقيرة لاتملك القدرة على شراء السكن .

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