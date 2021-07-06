إسرائيل تقترح مساعدة لبنان عبر اليونيفيل.. ودياب يقول إن البلاد على شفير كارثة

2021/07/06 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس تقديم مساعدات للبنان عبر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

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