2021/07/06 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نشر موقع “ميديك فوروم” الطبي المتخصص خبرا أفاد فيه بأن مجموعة من الباحثين الألمان اكتشفوا أداة جديدة قوية يمكنها القضاء حتى على أخطر الفيروسات بما في ذلك كوفيد-19.وحسب الموقع، هذا المنتج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أداة قوية يمكنها القضاء على أخطر الفيروسات المركز الخبري الوطني.

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