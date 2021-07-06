عادات يجب التوقف عنها فور تلقي لقاح كورونا

2021/07/06 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حذر أطباء روس من التدخين خلال الأيام الـ3 الأولى من التطعيم بلقاح كورونا، تفاديا للجلطات الدموية التي تؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية المحتملة.ووفق RT (الإثنين) حثت الطبيبة ليودميلا لابا متلقي التلقيح […]

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