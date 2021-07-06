أكثر من خمسين مدير مدرسة وباحث أجتماعي ومدرس يجتمعون في ورشة عمل ليناقشوا موضوع عمالة الأطفال

2021/07/06 | 11:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام جمعية التحرير للتنمية ضمن مشروع ” التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق” الذي تنفّذه جمعية التحرير للتنمية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبدعم من RDPP، إنطلقت ورشة عمل لأكثر من خمسين مدير مدرسة وباحث إجتماعي ومدرس حول موضوع عمالة الأطفال.بدأت الورشة بالتعارف بين المشاركين ومن ثمّ …

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