استهداف 3 ابراج للطاقة الكهربائية في كركوك

2021/07/06 | 11:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الثلاثاء، سقوط 3 ابراج لنقل الطاقة بعد استهدافها بعمل تخريبي في محافظة كركوك.وذكرت الشركة في بيان، وصل “النور نيوز” نسخة منه، (6 تموز 2021)، ان “مسلسل استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية يستمر وبخطة ممنهجة وعدائية”.واضاف البيان، ان “الخط الناقل الشهيد عبدالله القديمة – …

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