عراقيون..العيش قرب الطمر الصحي

2021/07/06 | 12:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة الحسيني اعلامي من جمهورية مصر العربية الشقيقة يقول في احدى مقابلاته ان معظم المصريين كانوا حين يريدون تغير مستواهم المادي و تامين مستقبلهم يسافرون للعراق لكثرة ما فيه من خيرات واموال .هل له ان يأتي الان وينظر ماذا يحصل في العراق مستويات الفقر والجوع التي وصل لها ابناء العراق .اليوم في العراق […]

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