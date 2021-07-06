سقوط قانون المواطنة المدعوم من رئيس الحكومة الإسرائيلية في الكنيست

2021/07/06 | 12:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال إلقائه كلمة في الكنيست في الخامس من تموز/يوليو 2021 © ا ف ب مناحم كاهانا القدس (أ ف ب) – سقط فجر الثلاثاء في الكنيست قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو […]

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