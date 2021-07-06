وزير الدفاع يبحث مع السفير الأمريكي المواضيع ذات الاهتمام المشترك

2021/07/06 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعبحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون،اليوم الثلاثاء،مع السفير الأمريكي في بغداد المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"وزير الدفاع جمعة عناد استقبل السفير الامريكي في بغداد السيد ماثيو تولر" .واضاف أن"الجانبين بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

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