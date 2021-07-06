بعد توفير الماء الصالح للشرب.. عشائر ووجهاء منطقة النهروان يحتفون بهيئة الحشد الشعبي

2021/07/06 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ احتفى عشائر ووجهاء منطقة النهروان، اليوم الثلاثاء، بهيئة الحشد الشعبي بعد توفيرها للمياه الصالحة للشرب لاهالي المنطقة.وقال مراسلنا ان انه احتفى عشائر ووجهاء منطقة النهروان بهيئة الحشد الشعبي التي وفرت لهم الماء الصالح للشرب وباقي الخدمات الانسانية خلال ازمة المعاناة الحالية”.

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