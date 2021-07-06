التخطيط: شمول 15 محافظة بمشاريع تنموية من اجل القضاء على الفقر

2021/07/06 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شملت وزارة التخطيط 15 محافظة وضمن مرحلتين بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ضمن ستراتيجية القضاء على الفقر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح أوردته صحفية "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي اطلقته الوزارة العام 2016 ضمن ستراتيجية القضاء على الفقر، وبدأ تنفيذه الفعلي بعد عامين، يشمل انشاء مشاريع بالمناطق والقرى النائية وتتضمن خطوط كهرباء ومحطات ماء وبناء مدارس وشبكات طرق ومن خلال اختيار شركات رصينة لتنفيذ تلك المشاريع".

يشار الى ان المشروع المكون من ثلاث مراحل، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لمدة خمسة اعوام، يهدف الى رفع مستوى الخدمات في القرى النائية والمناطق معدومة الخدمات.

وكشف الهنداوي عن "نجاح الوزارة خلال المرحلة الاولى من مشاريع الصندوق والذي شمل ثلاث محافظات هي المثنى ودهوك وصلاح الدين، من خلال 60 مشروعا توزعت بين عشر قرى بهذه المناطق تضمنت بناء مدارس ومد خطوط كهرباء ومحطات ماء اضافة الى انشاء شبكة للطرق".

ولفت الى أن "الوزارة تعمل حاليا في المرحلة الثانية منه وتشمل ثماني محافظات هي بغداد والديوانية والانبار ونينوى وذي قار وميسان والسليمانية وبابل"، منوها بانه "يجري تحديد المشاريع ضمنها من قبل اهالي المناطق بعد تشكيل فرق مجتمعية منهم لاختيارها".

وكانت الوزارة قد شكلت بداية الشهر الماضي، فرقاً ميدانية ضمن المحافظات المشمولة بالمشاريع، تضم دوائر التخطيط والاحصاء التابعة لها والتي باشرت زياراتها الميدانية الى القرى التي تم اختيارها، والتقت بالسكان المحليين، وقدمت شرحا تفصيليا عن مهام الصندوق وآلية اختيار المشاريع، ودور ابناء القرية في ذلك.

وتابع المتحدث الرسمي باسم التخطيط أن "الوزارة تعمل على تهيئة واختيار مشاريع النواحي والقرى ضمن المرحلة الثالثة وتشمل سبع محافظات هي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وكركوك والبصرة واربيل وواسط وديالى".

ولفت الى ان "الوزارة تعقد اجتماعات مستمرة مع الحشد المجتمعي لتحفيز القرى المشمولة للمشاركة بتحديد المشاريع وفقا لاولويات كل قرية اسهاما لتوفير وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المستهدفة وتمكينها اقتصاديا، الى جانب تعزيز ثقة المواطن بالدولة من خلال دعم المناطق المحرومة والفقيرة".

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