2021/07/06 | 12:11 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 6 يوليو 2021 | 12:09 مساءً

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الرافدين يعلن اكتمال دفع جميع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز الحالي

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن اكتمال توزيع جميع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف أكمل اليوم توزيع جميع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز الحالي".

وكان مصرف الرافدين، قد أعلن يوم أمس الاثنين، عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز.

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