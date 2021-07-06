الزراعة تتوجه لطرق سقي تقلل هدر الماء بنسبة 60% وتوسيع المساحات المزروعة

2021/07/06 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن مساعيها لتوسع اكبر رقعة ممكن من الاراضي المزروعة فيما بينت توجهها لاكثار استخدام طرق السقي الحديثة التي تقلل من هدر الماء بنسبة 6%.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، أن “وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن ملف المياه في العراق، وأنه يتم على وفق الخزين المائي المتوفر، والتوقعات عن معدلات الأمطار السنوية ، وتحديد خطة الاستزراع”، مشيراً الى أن “وزارة الزراعة تعمل جاهدة من أجل استغلال أكبر مساحة ممكنة في ضوء ما هو متاح من المياه، عبر استخدام المياه بطرق الري السطحي أو الجوفي أو الطرق التقليدية، أو الري الحديث باستخدام المرشات الثابتة والمحورية”.

وأضاف أن “طريقة الري الحديث تقلل من هدر المياه بنسبة تتجاوز الـ 60%، فضلاً عن توفيرها زيادة الغلة من المحاصيل الزراعية”، مؤكداً أن “من أولويات وزارة الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المتمثلة بالحنطة والشلب، إضافة الى المحاصيل العلفية وهي ( الشعير العلفي ، والذرة الصفراء)، بهدف تنمية الثروة الحيوانية ومحاصيل الخضر، وتعمل على ديمومة بساتين النخيل والفاكهة، للحفاظ على ما هو متحقق من مساحات خضراء، مستغلة زراعياً”.

ولفت الجبوري الى أن “وزارة الزراعة تعمل على توسيع الرقعة الزراعية ، من خلال توجيه المزارعين والمستثمرين الزراعيين الى استخدام “تقانات” الري الحديثة لتقليل الهدر في مياه الري السطحي، بدلاً من غمر الأراضي الزراعية بالمياه، وتوصي المزارعين باستخدام الري بحسب حاجة المحاصيل الزراعية للمياه”، منوهاً بأن “المحاصيل الصيفية لا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه”.

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