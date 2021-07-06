الرافدين: اكتمال دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الجاري

2021/07/06 | 12:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، اكتمال دفع جميع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الجاري.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب، إنه “يعلن مصرف الرافدين اكتمال دفع جميع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز الجاري”.

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