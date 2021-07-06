وزير العدل يبحث مع أمين بغداد تخصيص أراضٍ لموظفي الوزارة

2021/07/06 | 12:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير العدل سالار عبد الستار، الثلاثاء، مع امين بغداد علاء معن آليات تخصيص قطع اراضي لكافة موظفي الوزارة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تموز 2021)، أن "الوزير سالار عبد الستار محمد بحث مع امين بغداد علاء معن العماري ‏تخصيص قطع اراضي لكافة موظفي الوزارة، جاء ذلك ‏خلال زيارته الى امانة بغداد، بحضور رئيس لجنة ‏توزيع قطع الاراضي هند عبد جميغ وعضو اللجنة احمد جاسم محمد".

وخلال اللقاء، اكد عبد الستار انه " تم الاتفاق على تشكيل ‏لجنة مشتركة بين وزارة العدل وامانة بغداد من اجل ‏استكمال الاجراءات المتعلقة بتخصيص قطع اراضي لكافة ‏موظفي الوزارة".



مشيرا إلى انه "منذ اليوم الاول لتسنمه الوزارة يبلي اهتماماً ‏كبير لاجل تخصيص قطع اراضي لكافة موظفي الوزارة ‏وباسرع وقت ممكن".

ولفت البيان إلى ان "الوزير خلال زيارته الى ‏المحافظات في وقت سابق قام بالاتفاق مع المحافظين ‏بشمول كافة الدوائر العدلية بقطع الاراضي".

فيما رحب امين بغداد عن "‏سعادته ‏في إتاحة ‏الفرصة ‏لعقد هذا اللقاء، مبدياً استعداده التام للتعاون مع الوزارة من اجل ‏تخصيص قطع اراضي لكافة موظفي الوزارة".

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