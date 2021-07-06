المالية تصرف رواتب جهتين أمنيتين

2021/07/06 | 12:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، عن صرف رواتب جهتين يوم غد الاربعاء.

وحسب بيان للوزارة فإنه تقرر صرف رواتب شهر حزيران لموظفي ومنتسبي مجلس الامن ومؤسسة الاسايش يوم غد الاربعاء.

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