الاستخبارات: كشف 5 خروقات على أنابيب ناقلة للنفط الخام في مناطق متفرقة

2021/07/06 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عن إحباط استهداف خطوط ناقلة للنفط الخام والقبض على مهربين في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت الوكالة في بيان، إنه بجهود استخبارية متواصلة وعمليات أمنية مستمرة لمنع تهريب النفط الخام، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من كشف خمسة خروقات على أنابيب ناقلة للنفط الخام في مناطق متفرقة من البلاد تستخدمها العصابات لتهريب ونقل النفط.

وأضاف أن المفارز تمكنت أيضاً من القبض على خمسة متهمين وضبط عجلاتهم المحملة بالمنتوج النفطي لعدم وجود أوراق رسمية بالحمولة ومخالفتهم خط السير.

وأكدت الوكالة أن المفارز تمكنت أيضا من مداهمة وكر يستخدم للتهريب وضبط بداخله خزانات كبيرة عدد 6 تحتوي على منتوج نفطي وعجلات عدد 2 ضبطت مع الحائزين، مبينة أن العمليات لا تزال مستمرة لحماية الثروات الوطنية من العصابات الإجرامية والخارجة عن القانون.

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