وزير الدفاع يبحث مع السفير الأميركي الملفات المشتركة بين بغداد وواشنطن | فيديو

2021/07/06 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

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بحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية ان وزير الدفاع جمعة عناد استقبل السفير الاميركي في بغداد ماثيو تولر، مبينة ان الجانبين بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين العراق والولايات المتحدة.

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