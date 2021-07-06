حاجي رشيد: ارتفع سعر النفط سيؤدي الى استقرار صرف الدولار أمام الدينار

2021/07/06 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو اللجنة المالية النيابية احمد الحاج رشيد، ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط الى استقرار سعر صرف الدولار الاميركي إمام الدينار العراقي.

وأكد رشيد ان وصول اسعار النفط الى اعلى معدلات لها منذ أعوام سيكون عاملا في استقرار سعر صرف الدولار إمام الدينار العراقي من خلال قيام البنك المركزي بضخ العملة في السوق للسيطرة على تغير اسعار الصرف، لافتا الى ان ارتفاع سعر صرف الدولار أثر على المواطنين واصحاب الدخل المحدود لأنه أدى الى ارتفاع اسعار العقارات والمواد الغذائية والانشائية وجميع السلع والبضائع التجارية.

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