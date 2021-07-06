العراق يقدم شكره لإيران.. الكهرباء تكشف عن إتفاقات لرفع إطلاقات الغاز وإعادة الخطوط الإيرانية

2021/07/06 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء،

عن إتفاقات لرفع إطلاقات الغاز وإعادة

الخطوط الإيرانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "وكيل الوزارة لشؤون

الإنتاج المهندس عادل كريم استقبل

القائ

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