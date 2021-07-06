إطفاء تام للطاقة الكهربائية في النجف

2021/07/06 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة النجف، اليوم الثلاثاء،

انطفاءً تاماً للطاقة الكهربائية فيها.

وقال مصدر مطلع، إن انخفاضاً مفاجئاً

حصل في ضخ الغاز تسبب بإطفاء للطاقة عن

عموم المحافظة، ما عدا محطة النجف

القديمة حيث مرقد ال

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