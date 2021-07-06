الشرطة الاتحادية تلقي القبض مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد

2021/07/06 | 13:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت الشرطة الاتحادية، القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من تنفيذ أمر قبض وتحري في منطقة الغزالية (الدهلة)، بحق احد المطلوبين وفق أحكام المادة 315 “اختلاس” اضافة …

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