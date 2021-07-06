الرافدين يعلن اكتمال دفع جميع الرواتب لشهر تموز الجاري

2021/07/06 | 13:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، اكتمال دفع رواتب المتقاعدين لشهر تموز الجاري.وذكر المصرف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم اكتمال دفع جميع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2021 على بطاقات كي كارد وماستر كارد”.

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