2021/07/06 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المصرف الزراعي ينفي إيقاف منح قروض التوطين المركز الخبري الوطني.

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