المصرف الزراعي يكشف حقيقة توقفه عن منح قروض التوطين

2021/07/06 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الثلاثاء، حقيقة توقفه عن منح قروض التوطين.

وقال مصدر للمركز الاعلامي في المصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نكذب ما أشيع بشأن توقفنا في منح القروض والسلف"، مؤكداً أن "التوقف كان لأغراض الجرد".

وأضاف المصدر، أنه "تم استئناف رفع القروض والسلف"، مشيرا الى "رفع وجبة من القروض المعاشية وقرض الخير يوم الأربعاء 30/6/2021 ".

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