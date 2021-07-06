إنقاذ امراة حاولت الانتحار غرقاً في شط الحلة

2021/07/06 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

تمكن أفراد دورية للنجدة في محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ امرأة أربعينية حاولت الانتحار غرقاً في شط الحلة.

وقال بيان لقيادة شرطة محافظة بابل، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم بعد عملية الإنقاذ اتخاذ الإجراءات القانونية".

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