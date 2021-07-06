منبئ جوي يتوقع ارتفاعاً بالحرارة لأعلى من نصف درجة الغليان بهذه الأيام

2021/07/06 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقع المنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الحرارة لأعلى من نصف درجة الغليان بدءاً من يوم غد الاربعاء.

وقال عطية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع اعتبارا من يوم الاربعاء ، وتواصل ارتفاعها لتتجاوز الـ ٥٠ درجة مئوية في مدن جنوب البلاد، واقل من ذلك قليلا في مدن الوسط والفرات الاوسط والشمال".

وأضاف، أن "الارتفاع هذا يستمر مع الاجواء الصيفية شديدة الحرارة طوال ايام شهر تموز الحالي تقريباً مع فترات من الانخفاض الطفيف".

ولفت إلى "استمرار هبوب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي ، تصاحبها فترات من السكون ليلا والنشاط نهارا".

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